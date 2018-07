Pesquisadores da Antártida desembarcam em Pelotas O avião da Força Aérea Brasileira (FAB), C-130 Hércules, aterrissou em Pelotas (RS),ontem à noite, para o desembarque de quatro pesquisadores que estavam presentes no incêndio que destruiu cerca de 70% das instalações da Estação Comandante Ferraz, na Antártida, no último sábado. Na viagem, que prosseguiu rumo ao Galeão, no Rio de Janeiro, estavam funcionários do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, um alpinista e representantes do Ministério do Meio Ambiente.