Na audiência pública do ano passado, Breseghello observou que o arroz vermelho (foto), espécie combatida pelos agricultores, poderia se tornar resistente ao mesmo herbicida usado na espécie transgênica. Além disso, o uso do transgênico poderia inviabilizar a aceitação do produto brasileiro no mercado externo. Magalhães Júnior disse que a resistência ao herbicida no arroz vermelho pode ser retardada.