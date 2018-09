Pesquisadores da Universidade Yale constroem pulmão de rato em laboratório

Apesar de alguns problemas detectados pela equipe, trata-se de um passo adiante na busca de uma maneira de recuperar pulmões danificados.

De acordo com a principal pesquisadora do trabalho, Laura Niklason, deve levar pelo menos 20 anos até que um pulmão possa ser fabricado e implantado em uma pessoa.

Entre os problemas identificados pelos cientistas está a formação de pequenos coágulos no interior do pulmão artificial, um sinal de que as novas células não estavam produzindo uma proteção suficiente em determinados locais. /