Pesquisadores descobrem fósseis do Cretáceo no Brasil

Os artigos foram publicados no volume 83 dos Anais da Academia Brasileira de Ciência, que reúne também estudos da Austrália, Bolívia, Angola e Japão. "É a primeira vez que pesquisas sobre fósseis estrangeiros são publicados numa revista brasileira de repercussão internacional", ressalta o paleontólogo Alexander Kellner, editor da publicação.

O Oxalaia quilombensis, primeiro dinossauro encontrado na Ilha do Cajual, foi a estrela da apresentação. Da espécie espinossauro - carnívoro, com um tipo de vela nas costas -, o animal media entre 12 e 14 metros de comprimento, pesava entre 5 e 7 toneladas e andou pela ilha há cerca de 95 milhões de anos.

Os pesquisadores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro encontraram vestígios do pré-maxilar, com sete dentes, e da narina. Numa comparação com dinossauros da mesma espécie encontrados na África, o fóssil brasileiro é ainda maior.

Também foram apresentados o crocodilomorfo Pepesuchus deiseae, encontrado em Presidente Prudente, e três penas - os fósseis mais antigos, com 115 milhões de anos - localizadas na Bacia do Araripe, no Nordeste. O trabalho da paleontóloga Juliana Sayão a partir da estrutura das penas provocou revisão no estudo das aves da região: não havia aves voadoras no Araripe. Os registros apontam para a existência de animais emplumados, como dinossauros terópodes (bípedes e carnívoros) ou aves que perderam a capacidade de voar.

As apresentações foram feitas por jovens paleontólogos, na faixa dos 30 anos, ao lado de veteranos como William Nava, que com seu olhar treinado descobriu a maxila de lagarto, e do paleontólogo Diógenes de Almeida Campos, diretor do Museu de Ciências da Terra. "A nossa intenção é buscar uma nova geração de paleontólogos", afirmou Kellner.