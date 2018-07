Pesquisadores descobrem vespa que manipula lagarta Uma vespa que ataca e mata a lagarta Thyrinteina leucocerae é capaz de manipular o comportamento da vítima, transformando-a em guarda-costas de seus filhotes. O fenômeno, descoberto por pesquisadores brasileiros e holandeses na Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais, é descrito em artigo publicado ontem na Public Library of Science ONE (PLoS ONE). A vespa, Glyptapanteles sp., é um parasitóide da lagarta. ?Parasitóide é um parasita que acaba matando o hospedeiro?, explica o pesquisador Angelo Pallini, da UFV, que foi o orientador, no Brasil, do holandês Amir Grosman, principal autor do artigo na PLoS ONE. O trabalho nasceu de um convênio entre a instituição brasileira e a Universidade de Amsterdã, e teve participação de estudantes de graduação da UFV. O artigo de Grosman menciona outros casos de parasitas que manipulam o hospedeiro em benefício próprio, como um verme que induz formigas a se agarrarem a folhas de capim para que sejam engolidas por ovelhas, o hospedeiro final do parasita. No caso brasileiro, a lagarta é atacada pela vespa, que põe ovos no corpo da vítima. Os ovos eclodem e, depois de algum tempo, os parasitas deixam o hospedeiro e formam casulos. É aí que o comportamento da lagarta muda: ela assume uma posição fixa perto dos casulos, pára de se alimentar e passa a agredir predadores que se aproximem das jovens vespas. A lagarta morre pouco depois que as vespas adultas emergem dos casulos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.