Pesquisadores desvendam DNA do gorila

Surpreendentemente, partes do nosso genoma são mais parecidas com o do gorila que o do chimpanzé. E os poucos genes considerados chave para a nossa evolução em especial também são chave para eles.

Agora, pesquisadores de uma instituição britânica analisaram o DNA de um grupo de quatro gorilas, de diferentes subespécies. "É essencial ter os genomas de todos os grandes primatas, para entendermos as características do nosso próprio genoma que tornam os humanos únicos", diz Gregory Wray, biólogo evolutivo na Universidade Duke.

Embora humanos e chimpanzés sejam os parentes mais próximos, 15% do genoma humano bate com o do gorila. "Parte de nossa biologia funcional é mais parecida com a do gorila que com a do chimpanzé", disse o autor do estudo, Aylwyn Scally. / NY TIMES