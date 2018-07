Pesquisadores esperam mais de 3 mil filhotes de quelônios no AM Até meados de dezembro, pesquisadores do projeto Conservação de Vertebrados Aquáticos Amazônicos (Aquavert), esperam o nascimento de 3,5 mil filhotes de tartarugas-da-amazônia, tracajás (foto) e iaçás - quelônios que desovam nas praias da Reserva Mamirauá, no Solimões (AM).