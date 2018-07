Pesquisas apontam eleição do petista Haddad em São Paulo

O levantamento do Ibope, encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S.Paulo, mostra Haddad com 50 por cento das intenções de voto, ante 49 por cento no levantamento anterior do instituto divulgado na última quarta-feira.

Serra soma agora 35 por cento da preferência do eleitorado, ante 36 por cento na pesquisa anterior.

Brancos e nulos somam 10 por cento e 5 por cento dos entrevistados não souberam responder.

O Ibope ouviu 1.204 pessoas entre sexta-feira e este sábado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

De acordo com o levantamento do Datafolha, encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, Haddad aparece 48 por cento das intenções de voto, ante 49 por cento no levantamento anterior do instituto, divulgada na última quarta-feira.

Serra aparece com 34 por cento da preferência do eleitorado agora na véspera da eleição, mesmo patamar da pesquisa anterior.

Brancos e nulos somam 11 por cento e indecisos chegam a 7 por cento.

O Datafolha entrevistou 3.992 pessoas na capital paulista entre sexta e sábado. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

Uma vitória de Haddad na capital paulista é vista como estratégica para o PT, segundo analistas. Além de ser a maior cidade do país, é uma disputa contra o PSDB, principal partido de oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff.

Além disso, é também uma vitória sobre Serra, uma das figuras históricas do tucanato, que já enfrentou tanto Dilma quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em eleições presidenciais.

Lula foi o principal fiador da candidatura de Haddad, que disputa sua primeira eleição. O ex-presidente foi articulador dentro do PT para que seu ex-ministro da Educação concorresse à prefeitura.

(Por Eduardo Simões)