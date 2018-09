Pesquisas incrementam a atividade O agrônomo Claudio Luiz Messias e professor da Feagri/Unicamp é um dos organizadores de eventos em torno da vitivinicultura. Ele acredita no potencial da cultura. O próximo curso, marcado para junho, vai tratar do espumante artesanal. Para ele, os municípios têm gente capaz e com vocação para a produção não só de uvas viníferas e consumo in natura. Outra vantagem é a proximidade dos centros de pesquisas. "A região produz muito bem uvas das variedades americanas, ótimas para produzir vinho comum, bem aceito no mercado", comenta. São Paulo consome 30% do vinho produzido no Brasil. / R.M.S.