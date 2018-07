Pesquisas indicam Romney bem à frente de Gingrich na Flórida

Gingrich acusa Romney de ter feito falsos ataques em anúncios televisivos e nos dois debates realizados na semana passada no Estado, como parte da disputa para a nomeação do candidato do Partido Republicano na eleição presidencial de novembro.

Quatro pesquisas divulgadas no domingo indicam que a estratégia deu resultado, e que Romney, ex-governador do Estado de Massachusetts, abriu uma vantagem superior a 10 pontos percentuais sobre Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Deputados.

Mas Gingrich não se dá por vencido, diz que a disputa está mais acirrada do que sugerem as pesquisas, e que na última hora ele vai aglutinar o eleitorado conservador ao seu redor.

"Acredito que o Partido Republicano não irá indicar um moderado de Massachusetts, pró-aborto, pró-controle de armas, pró-aumento de impostos", disse Gingrich numa igreja batista de Lutz, na Flórida.

"Ele não vai indicar alguém que arrecada milhões de Wall Street para veicular anúncios que são falsos. Então, essa será uma disputa aberta nos próximos quatro ou cinco meses."

Antes, Gingrich acusou Romney de distorcer sua história.

"Ele tem uma política básica de bombardear seu adversário", disse Gingrich ao canal Fox News. "Dou o devido respeito à campanha do governador Romney pelo enorme volume de negatividade que eles usam, e pela enorme quantidade de dinheiro que eles arrecadam em Wall Street."

Em Naples, na Flórida, Romney disse que Gingrich busca desculpas para a derrota, e deveria se olhar no espelho.

Para ele, Gingrich vai mal nas pesquisas na Flórida porque os eleitores "assistiram aos debates e ouviram o presidente (da Câmara), ouviram os outros candidatos e disseram: 'Quer saber? Mitt Romney é o cara que vamos apoiar'".

Romney nesta semana atacou Gingrich por sua ligação com a agência hipotecária Freddie Mac e com o colapso do mercado imobiliário - uma ferida aberta na Flórida, onde o valor dos imóveis despencou cerca de 45 por cento em relação ao começo de 2006.

Há vários dias as pesquisas indicam uma tendência pró-Romney na Flórida, revertendo o ímpeto que Gingrich acumulou depois da surpreendente vitória sobre Romney na primária da Carolina do Sul, em 21 de janeiro.

Pesquisa Reuters/Ipsos no domingo mostrou Romney com 12 pontos percentuais de vantagem sobre Gingrich na Flórida. Três outras pesquisas divulgadas no domingo apontaram vantagem de 11 a 15 pontos para Gingrich.

O grande e complexo eleitorado da Flórida, com dez mercados midiáticos e blocos consideráveis de eleitores hispânicos, judeus e idosos, é visto com um teste crucial para os candidatos.

No domingo à tarde, Romney fez campanha em Hialeah, subúrbio de Miami com forte presença hispânica. Em um popular restaurante cubano, comeu leitão assado, geralmente um prato de festa. "Meu pai não fala espanhol", disse Craig Romney à plateia, em castelhano. "Mas ele fala, sim, a língua da economia."

Uma pesquisa do Miami Herald mostrou que, entre o eleitorado hispânico da Flórida, Romney lidera com 52 por cento das intenções de voto, contra 28 por cento de Gingrich.