Pessimismo pré-Carnaval faz índice zerar ganhos do mês O medo crescente de estatização de bancos nos Estados Unidos e a decepção com os resultados da Vale provocaram outro dia de estragos na Bovespa, que passou a registrar perdas no acumulado do mês. O Ibovespa caiu 2,56 por cento, para 38.714 pontos. O giro financeiro da sessão foi de 4 bilhões de reais. O pano de fundo internacional adverso, na sessão anterior ao feriado prolongado de Carnaval no Brasil, potencializou a parte negativa das notícias envolvendo companhias domésticas. "Lá fora as bolsas funcionam segunda e terça. Por isso, o investidor aqui foi ainda mais conservador", disse André Querne, sócio da administradora de recursos Rio Gestão. Vale refletiu bem essa postura arisca do mercado, desabando 6,7 por cento, a 27,80 reais, mesmo tendo reportado na quinta-feira à noite que teve lucro líquido acima das expectativas no quarto trimestre. Analistas e investidores deram mais atenção à queda na geração de caixa e ao aumento dos custos da mineradora no período. "Os números apresentados pela Vale vieram abaixo de nossas expectativas", disse a corretora Brascan, em relatório. Direta e indiretamente, o cenário externo aumentou a pressão sobre a Bovespa. A influência indireta veio novamente do setor financeiro, que protagonizou a derrocada dos principais índices de Wall Street a novas mínimas em 6 anos. O medo dos investidores é de que o governo norte-americano nacionalize grandes bancos, como o Citrigroup e o Bank of America, o que foi negado pelo governo à tarde. Mas a confirmação de que o Citigroup quer se desfazer de sua fatia de 17 por cento na Redecard, fez as ações da empresa brasileira de cartões de crédito tombarem 7,5 por cento, para 24,70 reais. Itaú, um dos donos da Redecard e apontado como potencial comprador da fatia do Citi na companhia, caiu 2,9 por cento, a 22,80 reais. A instituição, que teve o processo de fusão com o Unibanco aprovado na véspera pelo Banco Central, divulga seus resultados do quarto trimestre de 2008 na Quarta-feira de Cinzas já com os números conjuntos dos dois bancos. As ações serão negociadas de forma unificada a partir de 31 de março. Embraer, que na véspera anunciou a demissão de 20 por cento de seus empregados, encolheu 7,2 por cento, cotada a 7,85 reais, mesmo com analistas apontando para os efeitos positivos da redução de custos para a fabricante de aviões. Gerdau, outra vítima do dia seguinte, teve a recomendação para as ações de sua controlada Ameristeel reduzida por corretoras depois de ter reportado resultados trimestrais abaixo das expectativas. A ação teve baixa de 6,3 por cento, vendida a 13,48 reais. Uma das exceções ao pessimismo generalizado do mercado foi JBS Friboi, subindo 3,8 por cento, para 4,64 reais. Os investidores gostaram de saber que a empresas de alimentos desistiu de comprar a norte-americana National Beef e que os recursos que seriam utilizados na operação vão ficar no caixa. Após os próximos quatro dias de recesso, a Bovespa retoma as operações no encurtado pregão da Quarta-feira de Cinzas, operando das 13h às 18h.