Pessoa mais velha do mundo morre aos 115 anos em Portugal

Uma mulher portuguesa que ostentou o título de "pessoa mais velha do mundo" por apenas cinco semanas morreu nesta sexta-feira aos 115 anos em Portugal. Maria de Jesus foi reconhecida pelo grupo americano Gerontology Research Group (Grupo de Pesquisas em Gerontologia) como a pessoa mais idosa do mundo após a morte da americana Edna Parker, que faleceu em 26 de novembro do ano passado, aos 115 anos. Um dos seis filhos de Maria de Jesus afirmou que ela "nunca havia ficado doente nem nunca tomou remédios". Ela começou a trabalhar na agricultura aos 12 anos e nunca frequentou a escola, não sabendo ler ou escrever. A americana Gertrude Baines, nascida em 6 de abril de 1894, é agora a pessoa mais velha do mundo.