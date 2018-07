Pessoas protestam contra campo de golfe em APA

Segundo nota emitida pelo Comitê Popular Rio, entidade organizadora do ato, o projeto da construção do campo de golfe "esconde uma manobra para beneficiar a especulação imobiliária da região, uma vez que a autorização da prefeitura para destruição da área também inclui a permissão de construção de duas torres de 22 andares no local". O grupo estendeu faixas e promoveu encenações, como o enforcamento de um boneco que representava o prefeito Eduardo Paes (PMDB).