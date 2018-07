PET determinou minha vida pessoal e profissional

JAMACY COSTA SOUZA, É PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), DOUTORANDO EM SAÚDE PÚBLICA, EX-BOLSISTA DO PET. REALIZA PARTE DA SUA PESQUISA NA UNIVERSIDADE DE SORBONNE, NA FRANÇA, O Estado de S.Paulo

Ter sido "petiano" foi determinante na minha vida pessoal e profissional. A bolsa do MEC propiciou livros, revistas, teatro. Ao estudar o sociólogo francês Pierre Bourdieu, compreendi melhor minha trajetória. É que, 20 anos depois do PET, ainda me sinto e opero como "petiano".

Devo ao PET essa trajetória do interior da Bahia ao estágio em Paris, no coração da sociologia bourdesiana, passando pela graduação na UFRJ, mestrado na USP, docência e doutorado na UFBA.

Durante a graduação, vivenciei diariamente a rotina e os desafios vividos pelo tutor. Enquanto colegas estavam restritos à sala de aula, percorri por dentro a Campanha do Betinho, fiz pesquisas e debates, trabalhando em grupo, operando o mundo, a universidade e a vida como de verdade são. O PET não me ensinou a ser aluno. O PET me treinou para ser profissional e cidadão.

A bolsa foi fundamental. Trabalhar em grupo também. Mas sem um tutor como exemplo - permitindo um encontro de habitus - e sem um "projeto" que propicie geração autônoma de práticas e saberes, jamais será viável essa ideia de educação tutorial. Ter um professor... Isso é um luxo.

Se a doutrina petiana provoca e desconforta a universidade paquidérmica, em Bourdieu entendemos como o campo burocrático, com sua compulsão autoritária, engessa o campo científico, o espaço acadêmico.

O MEC expande a sigla PET para outros programas, enquanto a ideia de educação tutorial e liberdade vão sendo raspadas. Bourdieu, citando o pensador Blaise Pascal, chama de tirania o uso de armas de outros campos nas disputas de um dado campo. Não surpreende que a tentativa tirânica de desmontar o PET se concentre, faz tempo, nos grupos mais paradigmáticos.

O luxo de um professor tutor a todo graduando é o que caracteriza uma universidade pública. Defender a educação tutorial para todos e um ambiente acadêmico capaz de resistir às tiranias da mediocridade é minha retribuição ao que o PET me propiciou.