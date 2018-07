Peta pressiona Giorgio Armani Ativistas da ONG Peta, que luta pelos direitos dos animais, protestam em frente a uma loja da Giorgio Armani no distrito de Ginza, que é voltado para moda, em Tóquio (Japão). Os manifestantes criticaram a empresa por ter grandes fazendas para produzir pele na China e pediram que as pessoas parassem de comprar roupas com pele animal.