Petista comanda ato no Congresso

BRASÍLIA

A ministra Dilma Rousseff foi ontem personagem principal de uma sessão do Congresso organizada pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Ela sentou à mesa ao lado de Sarney e do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP). A senadora Marina Silva (PV-AC), também pré-candidata, teve de acompanhar a solenidade na última fileira do plenário.

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) e a senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) foram encarregadas de fazer as honras da casa, com discursos em defesa de uma candidatura feminina nas eleições presidenciais de outubro. "Se uma mulher chegar à Presidência, todas as mulheres se sentiram na Presidência", afirmou Serys.

Em discurso, Dilma expôs, de forma discreta, sua plataforma de campanha para o eleitorado feminino. Ela avaliou que as mulheres são aptas a assumir postos importantes na política porque são sensíveis, práticas e sensatas. "Elas são fortes e não se curvam à dor, são corajosas", afirmou. "Sempre me perguntam se uma mulher está preparada para assumir a Presidência. Eu respondo que o Brasil está preparado para ter uma mulher presidente e as mulheres estão preparadas."

Dilma informou que o governo incluirá no PAC 2 a meta de construir seis mil creches em três anos. A ministra reconheceu que as 1.788 creches construídas pelo atual governo não atendem à demanda. A petista defendeu ainda maior atenção às mulheres grávidas.

"A maternidade é usada para desqualificar a mulher", disse. "Devemos proteger as mulheres grávidas e seus filhos." No momento, está em tramitação na Câmara proposta de emenda constitucional (PEC) que torna obrigatória a licença maternidade de seis meses.

Só depois que Dilma se retirou do plenário, Marina subiu à tribuna para discursar. E se queixou do PT. "A razão pela qual saí do partido foi a mesma pela qual fiquei nele durante 30 anos: a defesa da minha causa, que é a defesa de uma sociedade culturalmente mais diversa, politicamente mais democrática e socialmente mais justa", declarou a senadora.L.N.