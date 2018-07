Petista diz que cubana não se enquadra no Mais Médicos Em discurso no plenário da Câmara na tarde desta quinta-feira, 6, o deputado Zé Geraldo (PT-BA) reagiu à saída da médica cubana Ramona Matos Rodríguez do Programa Mais Médicos. O petista disse que ela "não se enquadra" no programa porque foi flagrada "várias vezes totalmente embriagada" e que Pacajá, município do interior do Pará onde a profissional atuava, "não quer essa médica por lá".