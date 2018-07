Petistas buscam garantia e correm atrás de plano B

"O PT deixou claro que se dispõe a apoiar o Ciro, mas, do ponto de vista objetivo, a reunião não trouxe evolução significativa. Estamos atrasando nossa articulação em São Paulo e seria melhor se tivéssemos uma definição", disse o deputado Carlos Zarattini (SP). Ele é aliado da ex-prefeita Marta Suplicy, que prefere se lançar para o Senado, mas se mantém de olho na corrida estadual.

No partido, entretanto, a ordem é manter o trabalho de convencimento para que o senador Aloizio Mercadante (SP) aceite se posicionar como plano B para a vaga. "Ciro deixou a janela aberta. Temos de manter as conversas com ele, mas também temos que tocar a nossa vida", disse o deputado João Paulo Cunha (SP).

Empenhado na coleta de assinaturas para cumprir o requisito da direção petista para o registro de pré-candidaturas, o senador Eduardo Suplicy (SP) não descarta uma prévia com Ciro. "Estou disposto a dialogar, mas não vejo problema em uma prévia", disse Suplicy, que promete alcançar na próxima semana a marca de 2.970 assinaturas, equivalente a 1% dos filiados petistas no Estado. Para facilitar o trabalho, ele avisa: "Quem quiser assinar a lista, pode ligar no meu telefone. Pode publicar se quiser: 3813-2582."