Petraeus diz que não pode cantar vitória no Iraque

A semanas de entregar o comando das tropas da coalizão que ocupa o Iraque, o general americano David Petraeus afirmou, em entrevista à BBC, que nunca vai poder cantar vitória no Iraque. O militar americano afirmou que os benefícios que conquistou na área de segurança à frente da coalizão "não são irreversíveis" e que os Estados Unidos ainda vão enfrentar "uma longa luta". Ele disse ainda que ao assumir as tropas no Iraque, "a violência estava terrível e o tecido social sendo rompido". Petraeus não admite falar em vitória e diz que "muitas nuvens no horizonte podem se transformar em problemas reais" no futuro. Ele afirmou ser "possível" que as tropas americanas sejam retiradas de cidades iraquianas até meados do ano que vem. Petraeus assumiu o comando das tropas americanas no Iraque em fevereiro de 2007, depois que o presidente George W. Bush anunciou seu plano de incrementar a presença militar no país. O general supervisionou a implementação do plano, inclusive o envio de 30 mil soldados adicionais às regiões mais turbulentas do Iraque. 'Esperanças' O general, que vai assumir o comando central nos Estados Unidos, classificou a situação no Iraque de "ainda dura, mas com esperanças". Como comandante geral americano, Petraeus vai coordenar também as operações no Afeganistão. "As tendências no Afeganistão não seguiram na direção certa. E isso precisa ser tratado." No início desta semana, o presidente George W. Bush anunciou um corte de 8 mil soldados nas forças do Iraque até fevereiro. Destes, 4,5 mil serão deslocados para o Afeganistão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.