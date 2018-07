Petrobras aceita mudança de contrato no Equador A Petrobras concordou nesta quinta-feira em assinar um contrato de prestação de serviços no Equador, o que significa que a companhia receberá um pagamento pela extração do petróleo em vez de obter ganhos pela participação na produção, afirmou o ministro de Petróleo do país, Galo Chiriboga. O acordo para a mudança no contrato marca uma vitória para o presidente do Equador, Rafael Correa, que pressionou as companhias para que deixassem uma parte maior dos lucros no quinto maior produtor de petróleo da América Latina. "Chegamos a um acordo com a Petrobras para a substituição dos contratos após uma reunião com o presidente", disse Chiriboga em seu gabinete, em Quito. "Eles concordaram em começar a negociar os termos de um novo contrato de serviço." Chiriboga afirmou que o governo equatoriano e a Petrobras se reuniriam imediatamente para discutir os detalhes do novo contrato, incluindo as condições econômicas, mas não forneceu detalhes sobre a data de assinatura do acordo. Correa pretende reunir-se na sexta-feira com o consórcio chinês Andes Petroleum e com a espanhola Repsol para formalizar outros acordos, segundo autoridades do governo e das companhias. MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTOS A Petrobras é um dos maiores investidores no Equador, onde produz 35 mil barris de petróleo por dia. A estatal brasileira, por sua vez, anunciou que continuará a investir no Equador após concordar em assinar o contrato de prestação de serviços com o governo do país. A Petrobras afirmou também que planeja elevar a produção no Equador para 5 mil barris por dia neste ano.