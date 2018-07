Petrobras acha mais óleo leve ao sul da bacia de Santos A Petrobras anunciou nesta sexta-feira a segunda descoberta de óleo leve ao sul da bacia de Santos, em reservatórios arenosos acima da camada de sal, no poço 1-SPS-57. "Essa descoberta confirma o bom potencial de óleo leve nas porções de águas rasas daquela bacia", afirmou a estatal em um comunicado. O poço onde foi encontrado o óleo situa-se no bloco S-M-1289 da concessão BM-S-40, no qual a Petrobras detém 100 por cento de participação. Esse bloco está localizado a cerca de 200 km da costa do Estado de São Paulo, em lâmina d'água de 274 metros. Segundo a Petrobras, fica, também, distante 9,3 quilômetros da primeira descoberta feita ali, o poço 1-SPS-56, no prospecto de Tiro, que foi anunciada em maio deste ano. "Embora ainda esteja na fase preliminar de avaliação, a empresa, baseada nos dois poços e nas anomalias dos dados sísmicos, estima que o volume recuperável de óleo nessa área seja de aproximadamente 150 milhões de barris de óleo equivalente", afirmou a estatal. A estatal informou ainda que os reservatórios descobertos estão situados a 2.060 metros de profundidade e são similares aos encontrados no poço 1-SPS-56. O comunicado da Petrobras ressaltou que a "produtividade dos reservatórios será avaliada imediatamente por meio de um Teste de Formação a Poço Revestido e que as dimensões das descobertas feitas por esses poços só serão definidas após Plano de Avaliação que será proposto à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), conforme determina o contrato de concessão BM-S-40. Na quinta-feira, em um evento para discutir pré-sal em São Paulo, o presidente da Associação Brasileira dos Geólogos de Petróleo, Marcio Mello, havia chamado a atenção para o potencial das águas rasas na bacia de Santos. Leia mais clicando no link . (Reportagem de Roberto Samora)