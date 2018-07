Petrobras adia mais uma vez acordo com PDVSA sobre Abreu Lima

Segundo a assessoria da Petrobras, a viagem à Venezuela do presidente da empresa, José Sergio Gabrielli, acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo, foi cancelada porque "o acordo não foi concluído, não deu tempo", explicou uma assessora sem dar detalhes.

Objeto de conversas desde o início do governo Lula, em abril de 2003, o empreendimento era atrelado inicialmente a um projeto de exploração da Petrobras de uma bacia na faixa petrolífera do Orinoco, na Venezuela.

Segundo informação da Petrobras no início deste mês, as pendências que adiaram sucessivamente a assinatura do acordo já estão resolvidas e a PDVSA vai ficar com 40 por cento da refinaria, e a estatal brasileira com 60 por cento.

O fornecimento do petróleo será cotado ao preço internacional e, se a PDVSA quiser vender no mercado brasileiro, terá que se submeter aos trâmites da lei brasileira.

Inicialmente, a venezuelana queria vender sua parte do refino no Nordeste e cobrar um preço maior do que o de mercado pelo petróleo que seria importado pela refinaria.

A Abreu Lima, que terá capacidade para processar 230 mil barris de petróleo por dia, sendo metade fornecida por cada sócio, já teve sua construção iniciada pela estatal brasileira enquanto aguarda o acordo definitivo. A previsão é de que seja concluída em 2011.

(Por Denise Luna)