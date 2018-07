Petrobras ainda discute alta do combustível com governo

Graça Foster, como é conhecida, observou que o percentual da alta e data do reajuste ainda estão em negociação, e que nada está definido.

"Nós não temos nenhum percentual de aumento da gasolina e nenhuma data específica para que aconteça qualquer percentual", afirmou ela a jornalistas na Rio+20.

Questionada sobre a necessidade da alta dos valores, ela afirmou: "Nós precisamos de um aumento porque evidentemente você vê uma variação do Brent que desceu, mas o câmbio está subindo. Então a paridade de preço está bastante defasada dos preços internacionais".

Anteriormente, ela afirmou que empresa precisa de reajuste nos preços para cumprir um plano de investimentos de 236,5 bilhões de dólares de 2012 a 2016.

Nesta quinta-feira, o petróleo Brent caiu a uma mínima de 18 meses, com a piora do cenário econômico global , mas o câmbio no Brasil está firme , o que não muda muito a situação do caixa da empresa na comparação com a situação à verificada quando o petróleo estava em patamares mais altos.

A presidente da Petrobras disse na semana passada que a defasagem de preços atual é a mesma quando o Brent estava a 125 dólares (o barril) e o dólar 1,65/1,70 reais.

As declarações de Graça Foster foram dadas depois da companhia anunciar o novo plano de negócios com investimentos 5,2 por cento maiores que o plano anterior, mas com a previsão de um corte de 18 por cento na produção de petróleo em 2016, o que poderia comprometer a saúde financeira da empresa.

As ações da Petrobras caíram após o anúncio do plano porque o mercado avaliou que a estatal não teria aumento de receita que pudesse fazer frente ao aumento nos desembolsos.

Mais cedo, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou que o governo segue avaliando eventual aumento no preço dos combustíveis e seu impacto na inflação, negando que Brasília já tenha tomado uma decisão sobre o assunto.

(Por Rodrigo Viga Gaier)