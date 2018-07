Petrobras alterna gás e água para elevar produtividade no pré-sal

A nova técnica consiste na injeção de água e gás nos reservatórios de forma alternada.

O método será aplicado inicialmente no campo de Lula, na bacia de Santos, e pode ser estendido para todo o pré-sal.

"Isso (a alternância) pode aumentar o fator de recuperação no campo", disse o executivo a jornalistas em evento no Rio de Janeiro.

A Petrobras já reinjeta gás nos reservatórios de Lula desde 2011 e utiliza água desde o ano passado para aumentar a pressão dos poços.

A diferença é que a partir de agora o processo se dará de forma alternada no mesmo poço.

Nesta técnica, a Petrobras poderá injetar tanto gás natural como dióxido de carbono nos poços.

O percentual de CO2 (dióxido de carbono) encontrado nos campos do pré-sal da bacia de Santos varia de 1 a 20 por cento do total de hidrocarbonetos nos reservatórios, segundo o diretor.

Nos campos do pós-sal, em média, esse percentual de CO2 é de 5 por cento.

O executivo não deu detalhes sobre quanto pode aumentar o poder de recuperação com a nova técnica, mas os testes de laboratório mostram "que é maior" do que o que vem sendo aplicado.

A previsão do diretor é mensurar o ganho obtido com a técnica no próximo ano.

Além de aumentar a produtividade do campo, a Petrobras resolve um problema ambiental ao reinjetar nos poços elevadas concentrações de gás carbônico.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)