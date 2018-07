Petrobras anuncia nova descoberta em Campos; pode produzir em 2014

A proximidade da acumulação a uma plataforma que já extrai petróleo na região poderá acelerar seu início de produção, já para 2014, informou a petroleira em comunicado.

"O poço está localizado em área próxima à plataforma P-56, que opera atualmente no campo de Marlim Sul, onde já há estrutura instalada de produção e de escoamento, o que permitirá acelerar sua entrada em produção", segundo a nota.

A descoberta foi realizada em águas ultraprofundas do poço 4-MLS-105D-RJS, conhecido como Mandarim, localizado a cerca de 126 quilômetros da costa do Estado do Rio de Janeiro.

A Petrobras sinaliza que o volume de petróleo descoberto pode ser bom, mas a qualidade do óleo nem tanto.

"Estimativas preliminares indicam uma coluna de hidrocarboneto de aproximadamente 100 m, com qualidade de óleo similar ao produzido no campo de Marlim (13 a 16 graus API)", informou.

A previsão é que os testes para avaliar a produtividade do reservatório sejam concluídos em 2013, disse a Petrobras.

