Petrobras apresenta etanol do bagaço de cana A Petrobras mostrou na quarta-feira, em seu estande na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, a tecnologia de etanol de segunda geração, produzida através do bagaço de cana. O presidente da Petrobras Biocombustível, Miguel Rossetto, apresentou a tecnologia à presidente da República, Dilma Rousseff, que participou do evento.