Petrobras apura contratos com envolvimento de ex-diretor detido, diz CEO A Petrobras viu com constrangimento a prisão do ex-diretor de Abastecimento da estatal Paulo Roberto Costa em operação da Polícia Federal que investiga lavagem de dinheiro, e a empresa está investigando todos os contratos com o envolvimento do ex-executivo, disse nesta terça-feira a presidente-executiva da petroleira, Maria das Graças Foster, em audiência no Senado.