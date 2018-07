Petrobras assina convênio de R$ 410 mi com o Rio A Petrobras fechou nesta sexta-feira um convênio de R$ 410 milhões com a Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro. O valor será investido pela estatal para reforçar o abastecimento de água e o tratamento de esgoto dos municípios próximos ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).