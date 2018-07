Petrobras avalia momento de aplicar reajuste 'este ano ainda', diz CEO

Segundo a executiva, todos os meses a direção apresenta ao Conselho de Administração dados de produção, capex, a evolução de preços e a "não paridade de diesel e gasolina" na comparação com os valores do mercado internacional.

"Estamos avaliando o momento em que devemos fazer a aplicação da metodologia esse ano ainda", disse ela, comentando um dos fatores que tem impactado o resultado da estatal, devido ao controle de preços imposto pelo governo, sócio majoritário, na tentativa de conter a inflação no país.

Segundo Graça Foster, como ela prefere ser chamada, o câmbio ajudou a Petrobras a reduzir a disparidade na comparação com os valores externos.

"Isso nos trouxe mais perto da convergência, diminuiu a distância. Enquanto perdura a não paridade plena, temos que estar considerando a correção de preços", acrescentou ela, destacando que as discussões deverão levar as finanças da companhia a uma situação melhor no ano que vem.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Jeb Blount)