Petrobras bate recorde de entrega de gás nacional ao mercado em 2013

A entrega atingiu uma média diária de 44,5 milhões de metros cúbicos, acrescentou a estatal, atribuindo o expressivo crescimento da oferta a uma série de investimentos em projetos de produção de gás natural alavancados pelo Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangas).

A Petrobras também citou um aumento da produção no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, e do Parque das Baleias, no Espírito Santo, como fatores que influíram no recorde, além da maior entrega de gás para geração termoelétrica na região Norte.

Ainda em 2013, a estatal registrou um recorde no aproveitamento de gás, com a utilização de 92,6 por cento do gás associado ao petróleo.

"Esse recorde é resultado da excelente performance da companhia em 2013, ano em que diversos recordes mensais de utilização de gás foram superados, sendo o último deles em setembro, quando a Petrobras atingiu 94,4 por cento de aproveitamento do gás", avaliou a empresa.

(Por Laiz de Souza)