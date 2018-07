Petrobras busca parceria com coreanos em refinaria do Ceará

Executivos da estatal e do grupo coreano terão sua primeira reunião na próxima terça-feira, no gabinete do governador do Ceará, Cid Gomes, para discutir uma possível associação.

Segundo a assessoria do governo do Ceará, o governador esteve na Coreia do Sul no início do mês e deu início às conversas.

Duas fontes com conhecimento da situação, que pediram para não ser identificadas, também disseram à Reuters que a Petrobras discutirá uma sociedade com o grupo sul-coreano.

Procurada, a Petrobras não tinha um representante imediatamente disponível para comentar o assunto.

A presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, esteve recentemente em Fortaleza para reafirmar a importância da refinaria Premium II.

Graça Foster, como prefere ser chamada, afirmou neste mês, em audiência na Câmara, que a empresa tem interesse em ter sócios em projetos de refino.

A estatal ainda não tem orçamento com relação às refinarias Premium I (no Maranhão) e Premium II, mas disse que está fazendo esforços para antecipar operações das duas refinarias premium de 2018 para 2017.

(Reportagem de Leila Coimbra)