Petrobras começa a produzir em campo na bacia de Santos

A plataforma Cidade de Itajaí, pertencente ao consórcio formado por Odebrecht e Teekay e afretada pela Petrobras, começou a produzir no último dia 16 e está conectada a um poço com potencial de extração de 12 mil barris de óleo por dia.

Outros dez poços (cinco produtores, quatro injetores de água e um injetor de gás) serão interligados à plataforma nos próximos meses, complementando o Plano de Desenvolvimento das acumulações de Tiro e Sídon, disse a Petrobras.

"A previsão é que o pico de produção seja atingido em agosto deste ano", informou.

A plataforma tem capacidade para processar, diariamente, até 80 mil barris de petróleo leve (34 graus API) e 2 milhões de metros cúbicos de gás.

Com o início de produção deste campo na bacia de Santos, a Petrobras deu início ao terceiro sistema de produção no ano de 2013.

No último dia 12, a Petrobras começou a produzir no campo Sapinhoá Norte, no pré-sal da bacia de Santos.

No mesmo bloco BM-S-9, foi iniciada a produção, em 5 de janeiro, do campo vizinho Sapinhoá.

"As unidades acrescentam 200 mil bpd (barris de petróleo por dia) à capacidade instalada de produção", disse a estatal.

A Petrobras fechou o ano de 2012 com produção de cerca de 2 milhões de barris diários.

(Por Sabrina Lorenzi)