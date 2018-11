Petrobras compra mais GNL para garantir abastecimento em julho

De acordo com a diretora de Gás e Energia da Petrobras, Maria das Graças Foster, a carga de GNL contratada virá no navio Golar Winter, liberando o Golar Spirit, hoje na baía da Guanabara (RJ), para voltar ao Ceará e atender a região Nordeste do país se necessário.

"O Golar Winter estará saindo de Cingapura na primeira semana de junho...vai ser carregado em algum lugar do mundo e chega em julho", informou a executiva após palestra para executivos sobre o plano 2009-2013 da companhia.

O carregamento do Golar Winter poderá gerar entre 3 e 4 milhões de metros cúbicos diários de gás natural durante 10 dias.

"É uma segurança para o sistema", resumiu Graça.

Além do GNL, a Petrobras já prevê comprar mais gás natural da Bolívia em julho, aumentando em um milhão os 30 milhões de metros cúbicos da cota máxima. No momento, no entanto, a empresa está comprando abaixo da cota, informou a diretora.

"Semana passada puxamos 30 (milhões de metros cúbicos) e agora estamos puxando 27, porque tenho gás mais barato aqui (no Brasil)", explicou.

O volume maior também está sendo motivado pela recuperação econômica, segundo Graça, que lembrou que até pouco tempo atrás a Petrobras tinha 7 milhões de metros cúbicos de gás natural sobrando.

"Veio patinando (o consumo) até março, senti uma recuperação em abril, e em maio deu uma puxada que chegou a dar 35 milhões de metros cúbicos no dia 15 de maio de gás não térmico", disse a diretora, ressaltando que o aumento do uso do gás se deve em parte aos cinco leilões de gás que a Petrobras realizou, e que reduziu o preço do produto para a indústria.

Segundo ela, a geração elétrica a partir das usinas térmicas --que são acionadas para poupar água dos reservatórios das hidrelétricas-- era de cerca de 500 megawatts em média até abril, e em maio a média diária tem sido de 2,5 mil megawatts, com picos acima de 3 mil megawatts.

"Estava gerando 500 megawatts de energia no finalzinho de abril e em maio já cheguei a gerar 3.400 megas, só no Sudeste, para enviar para o Sul", disse Graça.

No final de abril, o Operador Nacional do Sistema pediu à Petrobras para aumentar a geração elétrica via térmicas para ajudar o abastecimento no Sul do país, que sofria com uma forte seca.

Graça explicou ainda que serão feitas algumas interligações na bacia de Campos, maior região produtora do país, e por isso haverá também redução de produção nacional. "Por alguns momentos eu posso não dispor de todo gás que eu preciso, por isso o GNL", disse Graça.