Petrobras compra planta de fertilizantes da Vale por US$234 mi

A transação, no valor de 234 milhões de dólares, será paga com a receita proveniente do arrendamento dos direitos minerários de titularidade da Petrobras à Vale, em Sergipe, disseram as companhias em comunicado.

A unidade de Araucária (PR) possui capacidade de produção anual de aproximadamente 1,1 milhão de toneladas de amônia e ureia, segundo a Vale.

A planta também fabrica o arla 32, matéria-prima utilizada pela Petrobras para a fabricação de resíduo asfáltico em sua refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), também em Araucária.

Segundo a petrolífera, a unidade possui sinergias com a Repar e complementa os seus demais ativos de fertilizantes, além de possibilitar maior proximidade com os mercados de São Paulo e Paraná.

Já a Vale informou que o desinvestimento de ativos como Araucária, que não possuem sinergias com o restante do portfólio, "é consistente com os esforços para a melhoria da alocação de capital e geração de recursos para complementar o financiamento de investimentos em projetos considerados prioritários, com elevado potencial de criação de valor."

Segundo a Vale, a venda de Araucária contribuirá para uma economia de 50 milhões de dólares ao ano na manutenção das operações.

(Reportagem de Leila Coimbra)