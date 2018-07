Petrobras conclui limpeza de vazamento da P-43 A Petrobras informou hoje ter concluído o procedimento de limpeza da mancha de óleo causada pelo vazamento de uma tubulação da plataforma P-43, localizada no campo de Barracuda, na Bacia de Campos, a cerca de 95 km da costa. A produção da unidade não precisou ser reduzida de cerca de 90 mil para 75 mil barris ao dia por conta do acidente, ocorrido na noite da segunda-feira, mesmo dia em que a nova presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, foi empossada no cargo. A estatal informou que a equipe de bordo e as instalações estão operando em condições de segurança.