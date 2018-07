Petrobras conclui perfuração em Sul de Guará;confirma descoberta

Trata-se do terceiro poço perfurado na cessão onerosa, localizado ao sul do campo de Sapinhoá, em profundidade de 2,2 mil metros, a uma distância de 320 km do litoral do Estado de São Paulo.

A perfuração comprova óleo de boa qualidade, de 27 grau API no reservatório, abaixo da camada de sal, e atesta que está separado do campo de Sapinhoá.

"Foi identificada uma coluna de petróleo leve de cerca de 93 metros, com boas qualidades permoporosas (porosidade e permeabilidade) do reservatório", informa a companhia.

Em comunicado anterior, em junho, a Petrobras já havia informado que, de acordo com o contrato de cessão onerosa, tem o direito de produzir até 319 milhões de barris de óleo equivalente nessa área.

A cessão onerosa é o contrato fechado entre a estatal e o governo federal no qual a empresa pagou para explorar 5 bilhões de barris de petróleo que serão retirados de campos do pré-sal.

Em fevereiro, a Petrobras concluiu a perfuração do primeiro poço na cessão onerosa e comprovou a existência de um reservatório gigante na área exploratória de Franco, localizada no pré-sal da bacia de Santos.

(Por Sabrina Lorenzi)