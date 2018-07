Petrobras confirma desistência de Bem-te-vi e ampliação de Carcará A Petrobras afirmou que propôs à Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) a devolução de parte da área de petróleo de Bem-te-vi, localizada no bloco BM-S-8. O restante da área, segundo a estatal, foi incorporado à Carcará, no mesmo bloco.