Petrobras confirma mancha de óleo em Pampo, no RJ A Petrobras confirmou nesta tarde o vazamento de petróleo cru na Bacia de Campos revelado pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro NF). Em nota, a companhia informou ter sido detectada uma mancha próxima à plataforma de Pampo, a 113 km da costa do Estado do Rio.