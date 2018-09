Petrobras contrata 7 sondas junto ao EAS por US$ 4,63 bi

Esse é o primeiro lote de sete sondas de um total de 28 unidades que a Petrobras vai contratar para seu programa de perfuração de longo prazo, que tem foco nas áreas do pré-sal.

No pacote fechado com o EAS (Estaleiro Atlântico Sul), cada sonda terá custo de 662 milhões de dólares e a construção será realizada em Pernambuco.

O modelo deste contrato estipula que a Petrobras vai alugar (afretar) as sondas por intermédio de outra instituição, a Sete BR, que assumirá o contrato de construção das unidades com o EAS e as repassará para a petroleira.

A Sete BR é uma empresa constituída pelo Fundo de Investimentos em Participações (FIP Sondas), gerido pela Caixa Econômica Federal. O fundo detém 90 por cento da empresa e terá como quotistas investidores de mercado, incluindo fundos de pensão e bancos de investimentos brasileiros, disse o comunicado.

A Petrobras deterá 10 por cento das ações da Sete BR.

O custo de locação de cada sonda ficará, segundo a estatal, entre 430 mil e 475 mil dólares por dia. A Petrobras diz que a taxa está "em linha com as mais competitivas do mercado internacional".

A Petrobras também informou no comunicado que decidiu cancelar outra licitação para contratação de até duas sondas de perfuração, porque os preços apresentados "não se mostraram adequados para a companhia".

A empresa disse que um terceiro processo licitatório, destinado à contratação do afretamento de lotes de até quatro sondas de perfuração, ainda está em análise e deve ser concluído em aproximadamente um mês.