Petrobrás corrige dado de Dilma

RIO

A Petrobrás corrigiu ontem declaração feita na véspera pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, sobre os investimentos da companhia em 2010. Em nota ao mercado, a estatal diz que tem orçamento de R$ 79,5 bilhões aprovado para o ano, valor inferior aos R$ 85 bilhões anunciados pela ministra, em cerimônia no canteiro de obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

A companhia começa o texto dizendo que, "diante de notícias veiculadas pela imprensa sobre divulgação dos resultados de 2009 e investimentos programados para 2010", vem a público prestar esclarecimentos. Em discurso no Comperj, Dilma afirmou se sentir "honrada" em participar do Conselho de Administração da companhia e adiantou o volume de investimentos para 2010, R$ 5,5 bilhões superior ao autorizado.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pré-candidata do PT à Presidência participou de cerimônia de assinatura de contratos para compra de equipamentos para o polo petroquímico, maior investimento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), orçado em US$ 8,4 bilhões. Foi a terceira visita de Lula ao empreendimento, que ainda está em fase de terraplenagem.

"Eu tive a honra de ser convidada pelo presidente Lula para ser a presidente do conselho da companhia desde meu primeiro dia no governo e pude acompanhar essa evolução. A Petrobrás não estava bem colocada (no ranking das maiores petroleiras) e saltou para a segunda colocação no mundo", comentou Dilma, em seu discurso.

O anúncio do investimento pela ministra contraria a política de governança corporativa da empresa, que prevê a divulgação de comunicados e fatos relevantes em casos como esse. O esclarecimento feito ontem foi consequência dessa política, para informar oficialmente os acionistas minoritários.

Segundo o comunicado, o orçamento para 2010 foi submetido ao governo federal, como é praxe entre as estatais. O plano aprovado para a Petrobrás estabelece como limite o valor de R$ 79,5 bilhões. Desse total, a maior parte será destinada ao segmento de exploração e produção de petróleo (R$ 35,69 bilhões), que é seguido pela área de refino e petroquímica (R$ 30,75 bilhões). O novo plano de investimentos para o período 2010/2014, sob avaliação, aguarda as votações sobre o novo marco regulatório para o pré-sal.