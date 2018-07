Petrobras corta dividendos e economiza R$3,5 bi

"Foi uma decisão para manter o caixa da companhia. Por isso fizemos essa diferença. Não significa dizer que faremos de novo este ano ou no próximo", disse a presidente da estatal, Maria das Graças Foster nesta terça-feira, em conferência para explicar o resultado financeiro de 2012.

A Petrobras teve uma queda de 36 por em seu lucro em 2012, na comparação com 2011, para 21,18 bilhões de reais, o menor resultado anual da empresa desde 2004.

"Com 3,5 bilhões de reais você põe mais unidades produtivas, produz mais 100 mil barris por dia e no futuro, é um ganho que se traduz em dividendo", comentou ela em entrevista à imprensa.

Se o pagamento de dividendos das ações ordinárias fosse igual ao das preferenciais, como vinha ocorrendo nos últimos anos, o desembolso da estatal subiria em 3,5 bilhões de reais, disse o diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, nesta terça-feira.

A estatal propôs o pagamento de 8,876 bilhões de reais em forma de juros sobre capital próprio no exercício fiscal de 2012, sendo 47 centavos de real para cada ação ordinária e 96 centavos de real por ação preferencial.

Deste total, 2,6 bilhões já foram distribuídos antecipadamente.

A decisão de pagar dividendos menores às ações ON derreteu o preço do papel no pregão desta terça-feira, que chegou a cair 9 por cento. Por volta das 16h15, as ações ordinárias da Petrobras operavam em baixa de 7,2 por cento, enquanto as ações preferenciais tinham leve alta de 0,4 por cento.

Uma indicação da mudança no pagamento de dividendos da Petrobras foi dada após a estatal divulgar no segundo trimestre de 2012 o primeiro prejuízo em mais de 13 anos.

Na divulgação dos resultados de abril a junho do ano passado, o diretor financeiro da companhia disse que a mudança seria discutida pelo Conselho de Administração da estatal. .

O maior detentor de ações ordinárias da Petrobras é o governo federal, que possui mais de 50 por cento da companhia.

A estatal é uma das maiores pagadoras de dividendos para a União, juntamente com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outros.

Esses recursos são importantes para que o setor público consiga cumprir a meta de superávit primário --economia feita para pagamentos de juros da dívida.

(Reportagem de Leila Coimbra e Rodrigo Viga Gaier)