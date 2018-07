Petrobras decide parar de explorar petróleo na Nova Zelândia

A estatal tomou a decisão "depois de concluir o levantamento sísmico, que não identificou reservas suficientes de petróleo e gás na bacia de Raukumara que justificassem novas atividades de exploração", disse a empresa em email à Reuters.

A Petrobras tenta se desfazer de parte de seus ativos no exterior na tentativa de viabilizar seu plano de investimentos de 236 bilhões de dólares de 2012 a 2016.

A companhia planeja vender 14,8 bilhões de dólares em ativos, em sua maioria no exterior, para focar na extração de petróleo na costa brasileira, em especial as reservas do pré-sal.

Estão à venda todas a refinarias que a empresa possui fora do Brasil, como as plantas dos EUA, Japão e Argentina.

A estatal também negocia a alienação de seus blocos de petróleo no Golfo do México, na costa dos EUA, mas está com problemas para vender ativos avaliados em mais de 4 bilhões de dólares na região.

