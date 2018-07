Petrobras descobre óleo de boa qualidade no pré-sal da Bacia de Santos A Petrobras informou na noite desta segunda-feira que comprovou a ocorrência de óleo de boa qualidade no pré-sal da Bacia de Santos durante a perfuração do poço 1-SPS-98 (1-BRSA-1063-SPS), informalmente conhecido como Sagitário.