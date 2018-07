Petrobras descobre petróleo em Sul de Tupi

"O poço comprovou a presença de reservatórios de excelente qualidade, em rochas carbonáticas, situadas abaixo da camada de sal", informou a estatal em comunicado.

Segundo a Petrobras, a declaração de comercialidade do poço pode ser feita até setembro de 2014, quando expira a fase exploratória do bloco.

O petróleo foi descoberto no quinto poço perfurado pela empresa dentro do contrato de Cessão Onerosa, acordo assinado em 2010 com o governo dentro do processo de capitalização da estatal, equivalente a 5 bilhões de barris de petróleo que serão retirados de seis áreas de petróleo, inclusive Sul de Tupi.

LULA

Avaliações preliminares indicam a existência de comunicação entre os reservatórios da Cessão Onerosa Sul de Tupi e o campo gigante de Lula, que inicialmente foi chamado de Tupi.

Quando Tupi foi descoberto, as estimativas de reservas recuperáveis variavam de 5 a 8 bilhões de barris de óleo equivalente.

(Por Leila Coimbra)