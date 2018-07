Petrobras descobre petróleo em Sul de Tupi, perto de Lula

"O poço comprovou a presença de reservatórios de excelente qualidade, em rochas carbonáticas, situadas abaixo da camada de sal", informou a estatal em comunicado.

Segundo a Petrobras, a declaração de comercialidade da área pode ser feita até setembro de 2014, quando expira a fase exploratória do bloco.

O petróleo foi descoberto no quinto poço perfurado pela empresa dentro do contrato de Cessão Onerosa, acordo assinado com o governo dentro do processo de capitalização da estatal, equivalente a 5 bilhões de barris de petróleo que serão retirados de seis áreas (Tupi Sul, Florim, Tupi Nordeste, Guará, Franco e Iara).

Avaliações preliminares indicam a existência de comunicação entre os reservatórios da Cessão Onerosa Sul de Tupi, dentro da área de Tupi Sul, e o campo gigante de Lula, inicialmente chamado de Tupi.

Quando Tupi foi descoberto, as estimativas de reservas recuperáveis variavam de 5 a 8 bilhões de barris de óleo equivalente.

Já Lula, que não integra a Cessão Onerosa, é operado pela Petrobras, com 65 por cento de participação no bloco BM-S-11, onde está o campo gigante. O consórcio dono de Tupi inclui a britânica BG Group (25 por cento de participação) e portuguesa Galp (10 por cento).

O petróleo que vier a ser extraído do poço Sul de Tupi será do governo, que capitalizou a empresa em troca do óleo.

A Petrobras já perfurou cinco poços dentro do contrato de Cessão Onerosa e descobriu indícios de petróleo em todos eles.

Os poços perfurados foram o de Franco NW, Nordeste de Tupi, Sul de Guará e Franco SW, além do Sul de Tupi. O óleo encontrado nos poços possui densidade similar, entre 26 e 28 graus API.

As ações da Petrobras operavam em queda de 1,4 por cento às 11h57. O Ibovespa caía 0,5 por cento no mesmo horário.

(Por Leila Coimbra)