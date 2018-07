Petrobras desiste de vender alguns ativos, diz fonte

O cenário econômico desfavorável levou a petroleira a reduzir em cerca de 5 bilhões de dólares o montante do plano de desinvestimentos, disse a fonte à Reuters na condição de anonimato.

"As condições de negociação não são boas", disse, evitando revelar que ativos não estariam mais à venda.

A Petrobras informou no seu plano de negócios divulgado nesta sexta-feira que os desinvestimentos serão de 9,9 bilhões de dólares, ante 14,8 bilhões previstos no plano anterior.

A estatal pretende vender a maioria ativos, no Brasil e exterior, ainda em 2013.

Além de seus ativos na Argentina, a Petrobras havia colocado à venda refinarias no Texas e Japão, assim como blocos no Golfo do México e na Tanzânia.