Petrobrás divulga diagnóstico ambiental da Bacia de Campos } A Petrobrás apresenta na terça-feira os resultados do diagnóstico ambiental da Bacia de Campos no 14.º Congresso Latino-americano de Ciências do Mar em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O trabalho começou a ser realizado em 2007 e os primeiros resultados já foram entregues ao Ibama.