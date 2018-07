Petrobras divulga ocupantes de helicóptero desaparecido

A aeronave transportava os passageiros Ricardo Leal de Oliveira, auxiliar técnico de planejamento da empresa Engevix, e João Carlos Pereira da Silva, técnico de inspeção da empresa Brasitest; além do piloto Rommel Oliveira Garcia e do copiloto, cujo nome não foi liberado, por enquanto, a pedido da família.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), às 17h15 (horário de Brasília), um helicóptero (prefixo PR-SEK), que decolou da plataforma P-65 da Petrobras com direção a Macaé, declarou emergência à torre de controle local e fez um pouso forçado no oceano Atlântico, a aproximadamente 100 km do litoral fluminense.

Duas aeronaves da FAB, um P-95 Bandeirante Patrulha e um helicóptero H-34 Super Puma, foram mobilizados para dar início às buscas. A operação, coordenada pela FAB, conta com apoio de um navio patrulha Guajará e um helicóptero Lynx da Marinha do Brasil. Por volta das 21h, a FAB informou suspensão das buscas, já que são feitas no visual. A operação deve ser retomada nesta manhã.