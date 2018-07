Petrobras diz que atingirá meta mesmo com produção em queda

A garantia foi dada nesta segunda-feira por executivos da estatal em conferências para comentar os resultados da empresa no terceiro trimestre. O lucro caiu 12 por cento ante o mesmo período de 2011.

A expectativa da empresa é ter uma produção de 1,94 milhão de barris por dia em outubro e ultrapassar os 2 milhões de barris nos meses de novembro e dezembro, na tentativa de cumprimento da meta dos 2,022 milhões de barris, que tem uma margem de 2 por cento para cima ou para baixo.

Segundo o diretor de Exploração e Produção da companhia, José Miranda Formigli, a queda da produção de petróleo da estatal ao longo do ano foi provocada em grande parte em função das paradas nas plataformas.

Ele observou que elas foram mais longas do que o planejado. Essas paradas provocaram uma redução de 77 mil barris por dia de petróleo ao longo do terceiro trimestre de 2012, observou o executivo.

Formigli disse ainda que a queda na produção em setembro também esteve associada a problemas operacionais na P-53 (Marlim), que já foram resolvidos, e também na P-57, que ainda estão pendentes.

Para novembro e dezembro a expectativa é melhor, com a entrada em produção do campo de Baleia Azul, no Espírito Santo, e sem as grandes paradas dos meses anteriores.

O diretor lembrou que a Petrobras tem problemas de ineficiência associados às plataformas da bacia de Campos, onde está a maior parte da produção do Brasil.

A produção de petróleo da companhia tem uma taxa de declínio de seus campos maduros de 11 por cento ao ano, em média, informou o diretor nesta segunda-feira.

Segundo Formigli, esse declínio da produção é compensado parcialmente com a entrada de novos campos e com medidas de aumento da eficiência.

De acordo com Formigli, a estatal continuará com grandes paradas de plataformas para manutenção em 2013, fazendo com que a produção de petróleo no próximo ano não apresente aumento relevante, devendo ficar em linha com os volumes extraídos em 2012.

Somente em 2014 haverá um aumento significativo de produção, disse o diretor da estatal.

Formigli afirmou ainda que a Petrobras lançará dia 19 de novembro um programa de aumento de eficiência da unidade de negócios do Rio de Janeiro, que cuida dos maiores blocos da bacia de Campos, na tentativa de diminuir a queda da produção dos seus campos maduros.

