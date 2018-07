Petrobras diz que Capex atual inclui participação em leilões da ANP A atual previsão de recursos para investimentos (Capex) da Petrobras inclui gastos com participação em leilões da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para novas áreas de exploração, disse a presidente da empresa, Maria das Graças Foster, durante uma conferência com a imprensa nesta terça-feira no Rio de Janeiro.